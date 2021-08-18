РИАМО - 18 авг. На участке Зеленый Бор – Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги восстановили движение после сбоя, сообщается на сайте МЖД.

Ранее самосвал повредил провод контактной сети железной дороги при ликвидации стихийной свалки. Это стало причиной задержки двух электричек. Для ликвидации обрыва провода на место выезжала бригада энергетиков.

Напряжение в контактную сеть подали со станции Болшево. Задержанные электрички смогли продолжить движение.

На тяговой электроподстанции ж/д станции Ивантеевка продолжают ремонтные работы.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Железнодорожники делают все возможное для введения движения электричек в график.