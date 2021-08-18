РИАМО - 18 авг. В Москве в среду прогнозируется гроза, сильный ливень и ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с непогодой власти города просят рестораны и кафе закрыть летние веранды к 16:00, сообщает ТАСС.

В департаменте торговли и услуг столицы добавили, что помимо мер по прекращению эксплуатации веранд владельцев точек общественного питания призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде выпустил Гидрометцентр России. В среду с 16:00 и до 10:00 19 августа в Москве ожидаются сильный ливень, гроза и град. А также сильный порывистый ветер до 20-25 м/с.

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