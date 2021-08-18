РИАМО - 18 авг. Компания «Мостранавто» представит порядка 30 своих автобусов для перевозки гостей и участников открытого турнира по футболу «Кубок Игоря Акинфеева». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Турнир пройдет в Бронницах с 20 по 22 августа. Предполагается, что автобусы компании будут встречать гостей и участников спортивного мероприятия в аэропортах и ж/д вокзалах. Их будут увозить в гостиницы и в места проведения состязаний. Также обеспечат и обратный трансфер.

В турнире сразятся 20 команд. Это спортсмены из Московской области, Петербурга, Краснодара, Тулы, Ростова, Калининграда и т.д.

Игорь Акинфеев - российский футболист, вратарь. С начала карьеры выступает за ЦСКА, действующий капитан команды. Заслуженный мастер спорта России (2005). С 2004 по 2018 годы выступал в национальной сборной России, провел за сборную 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.