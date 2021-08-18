РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В парке имени Виктора Талалихина 22 августа пройдет концерт оркестра и солистов Подольской филармонии, посвященный Дню Государственного флага РФ, сообщила администрация парка.

В программе прозвучат классические произведения и песни советских авторов. Дирижер - Марат Акберов. Начало в 16:00, вход свободный.

День государственного флага установлен на основании Указа президента РФ №1714 от 20 августа 1994 года. 22 августа в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.