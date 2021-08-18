РИАМО - 18 авг. Штормовой фронт придет в Москву во вторую половину дня в среду. В течение двух дней в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Погода начнет ухудшаться во второй половине дня, до этого температура может успеть подняться до +30 градусов.

Вечером в среду Москву накроют грозовые тучи, ветер усилится до 22 м/с. Похолодает до 20-25 градусов.

По словам синоптиков, штормовой фронт буквально застынет над центральными областями из-за антициклона, который около недели располагается над востоком Русской равнины.