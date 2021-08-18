РИАМО - 18 авг. За последние сутки в Подмосковье коронавирус победил 1861 человек, у которого ранее была подтверждена инфекция, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в регионе выявили 1240 новых случаев заражения, 10 человек скончались.

С начала пандемии в регионе выявили 410 023 случая заражения, 344 540 пациентов поправились, а спасти не удалось 7601 человека.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

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