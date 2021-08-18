РИАМО - 18 авг. В одном из домов по улице Микрорайон поселка Глебовский округа Истра в ночь на среду один мужчина нанес другому колото-резаное ранение. Потерпевшего 1996 года рождения госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома. Преступление было совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В ходе оперативно–разыскных мероприятий задержан и доставлен в отделение нанесший рану мужчина 1992 года рождения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 стати 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).