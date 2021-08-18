РИАМО - 18 авг. Сильный дождь, град, гроза и ветер с порывами до 25 м/с ожидаются в столице с 16 часов среды до 10 утра 19 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Из-за непогоды в ведомстве советуют быть аккуратным за рулем и избегать резких маневров. Также нужно соблюдать дистанцию с машинами впереди.

А на улице нужно обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не следует укрываться под деревьями.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22.

Ранее синоптик сообщил, что вечером в среду может выпасть до 33% месячной нормы осадков.