РИАМО - 18 авг. За последние сутки в Подмосковье выявили 1240 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число инфицированных составило 410 023 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб.

В регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Врачи напоминают, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации. Прививки от коронавируса делают бесплатно.

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