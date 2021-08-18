РИАМО - 18 авг. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров вышли на 10 новых маршрутов наземного транспорта. Теперь помощь оказывается на 48 маршрутах, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

До конца года количество таких маршрутов составит порядка 76.

«Маршруты, на которых работают сотрудники ЦОМП, проходят через реабилитационные центры, больницы и крупные организации — мы тесно сотрудничаем с фондами и Всероссийским обществом инвалидов, чтобы определять и запускать самые востребованные», — сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Оставить заявку на сопровождение можно в приложении «Метро Москвы», на сайте столичной подземки или через контакт-центр «Московский транспорт».

«За год инспекторы центра обработали более 1 млн заявок — они работают как метро, с 5:30 до 01:00, и сопровождают пассажиров, которым нужна помощь, на любом транспорте по всему пути», — отметил Ликсутов.