РИАМО - 18 авг. В колледжах и техникумах Подмосковья доступны для освоения рабочие специальности. Обучиться им можно в таких колледжах, как «Энергия», «Подмосковье», техникум имени С.П. Королева, Щелковский колледж, Губернский колледж, колледж «Московия», Серпуховский колледж, Раменский колледж.

Кроме того, получить рабочие специальности можно в Электростальском колледже, колледже ГГТУ, Сергиево-Посадском колледже, Ногинском колледже, Павлово-Посадском техникуме и других.

Так, в Межрегиональном центре компетенций – техникуме им. С.П. Королева можно обучиться на техника-технолога по специальности «Аддитивные технологии», на техника по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство», на сварщика, слесаря по ремонту автомобилей и другие специальности.

В колледже «Энергия» можно получить образование по следующим специальностям: обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, правоохранительная деятельность, право и организация социального обеспечения, защита в чрезвычайных ситуациях, электрические станции, сети и системы, информационные системы, строительство и эксплуатация зданий и сооружений и другим.

В колледже «Подмосковье» обучают по специальностям: «Поварское и кондитерское дело», «Сестринское дело», «Гостиничное дело», «Пожарная безопасность», «Технология эстетических услуг», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Земельно-имущественные отношения» и так далее.

Worldskills Russia

В Подмосковье также работает региональный координационный центр Worldskills Russia. Региональный координационный центр является официальным представителем WorldSkills Russia в регионе.

Московская область присоединилась к движению WorldSkills с 2012 года и сегодня занимает ведущие позиции в рейтинге участия субъектов Российской Федерации в движении WorldSkills Russia.

Команда Московской области неоднократно показывала высокие результаты в национальных чемпионатах по стандартам WorldSkills. Региональный координационный центр движения WorldSkills Russia Московской области (далее - РКЦ) создан в 2013 году. Сегодня РКЦ Московской области осуществляет свою деятельность на базе ГАПОУ Московской области «Подмосковный колледж «Энергия» при активной поддержке правительства Московской области и министерства образования Московской области.

Модернизация среднего профобразования

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в системе среднего профессионального образования есть серьезный запрос на усиление его практической части и сокращение сроков обучения.

«Были озвучены планы модернизации среднего профессионального образования. Это будет очень хорошо воспринято ребятами, которые посвятили себя рабочим профессиям», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье около половины школьников выбирали среднее профессиональное образование.