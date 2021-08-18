РИАМО - 18 авг. Специалисты приступили к проектированию 6 объектов образования, которые будут располагаться в столичном жилом комплексе «Царицыно», Речь идет о 3 школах и 3 детских садах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, указанный жилой комплекс достраивается. Сейчас уже начали думать о проектировании социальной инфраструктуры к нему. В частности, об образовательных учреждениях – школах и детских садах.

Их планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Они будут располагаться на разных участках 6-й Радиальной улицы.

«Здания разместятся на благоустроенной территории с комплексом спортивных и игровых площадок. В общей сложности объекты образования будут рассчитаны на 3 285 детей дошкольного и школьного возраста», - добавил Бочкарев.

Все здания построят с учетом современных технологий формирования образовательного пространства.

ЖК «Царицыно» начали строить 16 лет назад. Первый застройщик (компания АО «МКХ») выполнить свои обязательства не смог. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке жилого комплекса за счет бюджета столицы силами городского застройщика.

Уже сдана первая очередь объекта. Еще 7 домов строятся в рамках второй очереди. В корпусах 23-25 ведется монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления, отделочные работы в местах общего пользования и прочее. На корпусах 27, 28/29 ведутся монолитны работы. На корпусах 30 и 31 идет внутренняя кладка кирпича, работы по внутренним инженерным коммуникациям и т.д.