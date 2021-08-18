РИАМО - 18 авг. В среду с 14:00 и до 10:00 19 августа объявлено экстренное предупреждение на территории Подмосковья. Холодный атмосферный фронт принесет сильный ливень, грозу, град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

Жителям региона рекомендуют оставаться в зданиях, закрывать окна и двери, не топить печь, не разговаривать по телефону и воздержаться от использования электробытовых приборов.

В связи с прогнозируемым градом специалисты советуют не подходить близко к окнам, если непогода застала вас в дороге – не покидать автомобиль. Продолжительность града в среднем составляет 6 минут, реже 15 минут.

За помощью можно обратиться в ГУ МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, короткому номеру - 01, с мобильного – 101.

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