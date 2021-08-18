РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Подольский хоккейный клуб «Витязь» 25 августа сразится со столичным «Спартаком» на Кубке мэра-2021 в «Мегаспорте», сообщает пресс-служба клуба.

ХК «Витязь» 25 августа стартует на Кубке мэра-2021. Впервые в ранге обладателя трофея, который «Витязи» выиграли год назад.

В текущем году состав участников организаторы КММ увеличили до шести клубов. К традиционным для последних шести турниров трем столичным клубам ЦСКА, «Динамо», «Спартаку» и нашему «Витязю» добавили «Куньлунь Ред Стар» и хабаровский «Амур».

Команды разделены на две группы: 25 августа «Витязь» играет со «Спартаком»; 27 августа «Витязь» встречается с «Куньлунь Ред Старс». 28 августа состоятся стыковые матчи за 5 место (начало в 10:00), за 3 место (14:00), финал начнется в 18:00.

Все матчи турнира пройдут во дворце «Мегаспорт», билеты стоят от 200 рублей.