РИАМО - 18 авг. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 3029 пациентов. Всего с начала пандемии Covid-19 побороли 1 417 825 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 1590 новых случаев заражения. В медучреждения Москвы доставлены 667 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 330 пациентов.

В столице за сутки умерли 59 пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус и пневмонией. Обще число жертв пандемии в Москве составило 26766 человек.

Единственный способ защитить свое здоровье во время пандемии – сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию можно в центрах на базе поликлиник или точках работы выездных бригад.

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