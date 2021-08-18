Рекордная жара, мощные ливни и «пыльные дьяволы»: это лето в столице и Подмосковье было по-настоящему экстремальным. Однако такие погодные аномалии — лишь предвестники более серьезных климатических изменений. Чего ждать жителям Московского региона в ближайшие 30 лет — тропического зноя или гренландских холодов, — читайте в материале РИАМО.

Предвестники климатической бури

В Московский регион вернулась аномальная жара. Во вторник, 17 августа, в столице потеплело до 31 градуса. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такая жара в этот день бывает раз в 20 лет. Напомним, что в июле этого года в Москве был побит температурный рекорд 85-летней давности — воздух прогрелся до +32,7.

И все же такие температурные аномалии — лишь зарницы, которые только говорят о приближающейся буре, считает старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

«Если еще 20 лет назад люди задавались вопросом, а существует ли глобальное потепление, о котором говорят ученые, то сейчас такой вопрос уже не стоит. Теперь люди задумались, когда изменения климата станут необратимыми», — рассказывает РИАМО ученый.

Глобальная температура на планете за последние 50 лет выросла на 1 градус. При этом количество водяных паров в атмосфере, по словам эксперта, увеличилось примерно на 10-15%. Как утверждает Карнаухов, это приводит к тому, что атмосферные явления становятся более контрастными — периоды засух чередуются наводнениями.Помимо этого, из-за климатических изменений растет вероятность возникновения блокирующих антициклонов и усиления их устойчивости.

«Последний такой крупный блокирующий антициклон посетил Москву в 2010 году. В течение полутора месяцев в регионе отсутствовали осадки, температурные аномалии превысили 5-10 градусов, а дым от лесных пожаров дошел до центра столицы. Из-за глобального потепления такие антициклоны становятся все более устойчивыми, а их частота увеличивается», — поясняет ученый.

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Пожары станут сплошными

По прогнозам Карнаухова, следующий блокирующий антициклон может стать гораздо более продолжительным и установить в регионе температуру на 10-15 градусов выше нормы. А это чревато серьезными последствиями для людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.

Тяжело будет приспособиться к таким температурным изменениям и подмосковным лесам. Как отмечает ученый, пожары, которые охватили регион в 2010 году, в следующий раз могут стать сплошными. Однако опасность для людей представляет не только огонь, но и угарный газ.

«В 2010 году предельно допустимая концентрация угарного газа в атмосферном воздухе была превышена примерно в 7 раз. Это большая величина, но не смертельная. Однако если лесные пожары приобретут глобальный характер и их дополнят торфяные, боюсь, в некоторых областях страны концентрация угарного газа в воздухе может стать смертельной», — предупреждает эксперт.

При этом бесснежная зима с дождями, удивившая в позапрошлом году москвичей, уже через 20-30 лет может стать привычной обыденностью.

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Удержать Гольфстрим

Если человечество не сможет сдержать темпы глобального потепления и климатические изменения станут необратимыми, вслед за жарой и пожарами в Московский регион могут прийти... гренландские холода.

«Парадоксальным следствием глобального потепления может стать коренная перестройка системы течений в Северной Атлантике, которую мы знаем как Гольфстрим. Именно благодаря ей у нас царит относительно благополучный климат. Если Гольфстрим развернется, то вместо того, чтобы обогревать полярные широты, он понесет свои теплые воды к берегам Сахары», — говорит Карнаухов.

В этом случае в Санкт-Петербурге температура опустится на 15-20 градусов — в городе будет холоднее, чем в Гренландии. При этом половина Европы станет непригодной для проживания. В Москве и Подмосковье климат также резко изменится: зимой в норму войдут тридцатиградусные морозы, а максимальная температура летом будет колебаться в районе +5 градусов.

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Спасать планету нужно сегодня

В начале августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН опубликовала масштабный доклад. В подготовке публикации, основанной на 14 тысячах научных работ, выпущенных за последние 8 лет, приняли участие свыше 230 ученых из 66 стран.

Эксперты пришли к выводу, что главной причиной глобального потепления является человеческая деятельность. За последние 10 лет температура на Земле выросла на 1,09 градуса по сравнению с данными 1850 – 1900 годов. И человечество несет прямую ответственность за 1,07 градуса из них.

Потепление уже ускоряет подъем уровня моря, усугубляет течение засух, наводнений и штормов. Тропические циклоны становятся сильнее, в то время как вечная мерзлота тает. В отчете ООН указано, что все эти тенденции со временем будут только усиливаться.

Эксперты межправительственной группы рассмотрели пять сценариев изменения климата в ближайшее столетие и пришли к выводу, что человечеству уже не удастся остановить таяние ледников на полюсах планеты и горных вершинах. Со временем все чаще будут случаться природные катаклизмы, а периоды экстремальной жары во всех регионах мира будут еще больше увеличиваться.

В 2015 году страны-участницы Парижского соглашения по климату обязались не допустить повышения температуры планеты к 2100 году более чем на 2 градуса от уровня второй половины XIX века и удержать его в пределах 1,5 градуса. Однако в новом докладе экспертов ООН указано, что достичь поставленных целей можно только в случае, если сокращение выбросов в атмосферу начнется прямо сейчас.

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