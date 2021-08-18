РИАМО – 18 авг. Банковская группа ЗЕНИТ опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2021 года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Чистая прибыль Банковской группы ЗЕНИТ за 6 месяцев составила 203,6 млн руб. против убытка 586,4 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

«В первом полугодии Банк ЗЕНИТ увеличил прибыль, обеспечив рост объемов бизнеса и основных доходов. Банк поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи на уровне 3,5% и сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала», — сказал председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Активы банка составили 204 млрд рублей. С января по июнь 2021 года банк нарастил кредитный портфель (до вычета резервов) на 1,9%, до 126 млрд руб.