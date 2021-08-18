РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В Подольске вручили корпоративные награды и подарки сотрудникам филиала «Россети Московский регион», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович встретился с трудовым коллективом предприятия электросетей - филиал ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети в Подольске. Это одна из ведущих компаний Подмосковья, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории области.

«От коллектива компании был озвучен и вопрос о возможности сокращения срока ответа от частных землепользователей на официальные обращения от ПАО «Россети Московский регион», что значительно ускорило бы сроки выполнения заданий. Совершенно согласен с поставленным вопросом и его надо решать на законодательном уровне. В ходе мероприятия гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин вручил сотрудникам корпоративные награды и памятные подарки», - написал Максимович.