РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 авг. В подмосковном Домодедове 66 первоклассников из семей с низким доходом получили подарки от команды губернатора Подмосковья, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Подарок представляет из себя рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Рюкзак семьям доставили прямо на дом.

Семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека, которые не получили подарок, могут подать заявление через региональный портал Госуслуг.