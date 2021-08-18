РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 авг. В микрорайоне Востряково в Домодедове рабочие приступили к устройству ливневки, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Весной и во время сильных дождей жителям улиц Куликовская, Рождественская, Свободы, Успенская подтопления доставляли большие неудобства. Вода скапливалась на участках, дорогах и долго уходила в пруд.

Разработан проект, который позволил провести сточную систему в обход частных домовладений. Все работы планируют завершить до конца сентября.