РИАМО - 18 авг. Подмосковное УФАС России вынесло решение о нарушении АО «Стройспецмонтаж» в Электрогорске закона о рекламе. Девятый арбитражный апелляционный суд признал решение законным, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее администрация Электрогорска предоставила в управление материалы с итогами мониторинга мест размещения наружной рекламы, направленного на выявление рекламы, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов.

Рассмотрев документы, управление возбудило дело в отношении компании в связи с нарушением закона о рекламе. Оно касалось баннера на фасаде строящегося многоквартирного дома.

АО было признано нарушившим закон. Компания с таким решением не согласилась и обратилась в суд, но он решил дело в пользу УФАС Подмосковья.