РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 авг. Более 30 аппаратов для приема использованной тары установят более чем в 30 образовательных учреждениях Домодедова к началу учебного года, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь аппараты для приема использованной тары будут установлены в 31 объекте образования и спорта округа. Еще два экопункта поставят в парке «Елочки» и один – на станции Домодедово.

Автоматы для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок помогут отправить вторсырье на переработку и получить баллы, которые жители смогут использовать при покупках в магазинах и кафе. Фандоматы – это еще один шаг к правильному обращению с отходами и одно из направлений президентcкого проекта «Экология».