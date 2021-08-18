РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В Никольском храме микрорайона Кузнечики Подольска 19 августа пройдут праздничное богослужение на Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа и ярмарка со сбором средств на строительство храма, сообщили сотрудники храма.

Верующих приглашают на праздничное богослужение в четверг к 8:00. Яблочный является вторым Спасом в череде августовских праздников, посвященных Спасителю, идет после Медового. Каждый год 19 августа церковь отмечает двунадесятый праздник Преображения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. О Преображении Господнем сообщают трое евангелистов – Марк, Матфей и Лука.

Благотворительная ярмарка пройдет с 7:00 до 10:00. Так как Никольский храм только строится, любая помощь является огромным подспорьем. Волонтеры в честь праздника Преображения Господня, называемого в народе «Яблочным Спасом», проведут благотворительную ярмарку на территории храма. На ней за добровольное пожертвование можно будет приобрести различную тематическую и сувенирную продукцию, товары ручной работы и полезные приятные мелочи. Все вырученные на ярмарке средства передадут на строительство храма.