РИАМО - 18 авг. Около 60 тысяч старинных предметов обнаружили археологи Москвы за последние 10 лет, среди них есть «прародитель» механического карандаша, курительные трубки и монеты времен Золотой Орды, сообщается на официальном сайте мэра города.

Цанговый карандаш — одна из самых любопытных находок. Такие карандаши известны со времен эпохи Возрождения — они представляли собой деревянную трубочку, в сердцевину которой был вставлен графитовый стержень.

Такие карандаши можно считать далекими предшественниками современных механических карандашей. Кроме того, археологи столицы обнаружили голландские и турецкие курительные трубки, керамические колокольчики, а также медные монеты времен Золотой Орды и другие редкие находки.

В 2020 году в столице обнаружили свыше 15 тысяч артефактов. Более 700 предметов передали в государственную часть Музейного фонда России. В этом году археологические работы проходят более чем на 800 площадках на территории Москвы.