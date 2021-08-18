РИАМО - 18 авг. Почти 9 тыс. выпускников столицы получили в 2021 году медали «За особые успехи в обучении». Число медалистов в городе за 8 лет выросло в 2,5 раза, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году награду получил каждый 8-й выпускник.

«По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тысячи человек. Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников. Мы наблюдаем положительную динамику результатов ЕГЭ и олимпиад среди наших учеников», - сказала Ракова.

Лидерами по числу медалистов в этом году стали: школа Центра педагогического мастерства (134 человека), школа №1535 (99) и школа «Покровский квартал» (94).

«Город предоставляет школьникам массу возможностей для развития таланта. Это и предпрофессиональные классы, которые помогают ребятам выбрать профессию, получить расширенные и углубленные знания по предметам, и комплекс образовательных сервисов «Московской электронной школы», - отметила Ракова.

Получить московскую медаль может 11-классник, который соответствует хотя бы одному из основных критериев. Например, если он победил или взял призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, набрал максимальное количество баллов по ЕГЭ по одному из предметов или получил «отлично» по всем предметам и сдал 3 ЕГЭ не менее чем на 220 баллов.

Для детей-инвалидов предусмотрены иные критерии: итоговые «отлично» по всем предметам, не менее 73 баллов по ЕГЭ по русскому языку и 5 баллов по базовой математике или отметки «отлично» по всем предметам и не менее 146 баллов ЕГЭ за 2 экзамена – русский язык и профильную математику.

Инструкцию по получению медали можно найти на официальном сайте мэра Москвы.