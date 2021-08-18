РИАМО - 18 авг. Городской транспорт в российской столице через 5 лет будет на 90% электрическим, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Через пять лет городской транспорт будет по большей части электрическим. Уже сейчас он у нас на 70% электрический, учитывая метро и электрички, приблизимся к 90%», — сказал Ликсутов в интервью «Москвич Mag».
По его словам, в ближайшее время появятся новые серьезные разработки, связанные с электробатареями.
Ликсутов подчеркнул, что электробусы в столице уже работают более двух лет. Они отлично себя зарекомендовали, хотя стоят на 30% дешевле, чем аналоги из Европы.
Сейчас в Москве уже курсируют свыше 600 электробусов.
Ранее Ликсутов сообщал, что парк общественного транспорта планируют обновить в Москве так, чтобы в первую очередь использовать в течение следующих 8 лет экологически чистую энергию.
Еще 300 электробусов выйдут на столичные маршруты до конца года>>
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