РИАМО - 18 авг. Городской транспорт в российской столице через 5 лет будет на 90% электрическим, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Через пять лет городской транспорт будет по большей части электрическим. Уже сейчас он у нас на 70% электрический, учитывая метро и электрички, приблизимся к 90%», — сказал Ликсутов в интервью «Москвич Mag».

По его словам, в ближайшее время появятся новые серьезные разработки, связанные с электробатареями.

«Электробусы не будут восприниматься как диковинка, которая есть только в Москве. Все поймут, что эта технология удобна и надежна», — пояснил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что электробусы в столице уже работают более двух лет. Они отлично себя зарекомендовали, хотя стоят на 30% дешевле, чем аналоги из Европы.

Сейчас в Москве уже курсируют свыше 600 электробусов.

Ранее Ликсутов сообщал, что парк общественного транспорта планируют обновить в Москве так, чтобы в первую очередь использовать в течение следующих 8 лет экологически чистую энергию.

Еще 300 электробусов выйдут на столичные маршруты до конца года>>