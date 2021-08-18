РИАМО - 18 авг. В столице утверждены методические рекомендации для развития набережных и прибрежных территорий. Документ предназначен для применения всеми профильными организациями, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы утвердили методические рекомендации по организации и технологии выполнения инженерно-гидрографических работ для строительства и реконструкции набережных и других объектов на прибрежных территориях водных путей города Москвы с применением современных технологий и оборудований», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что использование этого документа поспособствует уменьшению стоимости и сроков инженерно-гидрографических работ благодаря переходу на новый технологический уровень исполнения этих работ. Кроме того, рекомендации позволят повысить безопасность и эффективность возведения и эксплуатации сооружений на таких территориях.

Бочкарев отметил, что рекомендации нужны для практического использования всеми профильными организациями строительного комплекса столицы. Документ находится в открытом доступе на сайте Московского территориального строительного каталога.

Заммэра уточнил, что рекомендации подготовили с учетом предложений и замечаний ведущих профильных организаций. Среди них АО «Аэрогеодезия» (Роскартография), Институт водных проблем РАН, ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, ассоциация «Гидропроект».

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, в рекомендациях учли лучшие практики по строительству таких объектов с использованием современных оборудования и технологий.

Левкин подчеркнул, что возведение набережных является важной частью работы по созданию комфортной городской среды. Задачу по формированию такой среды ставит мэр города Сергей Собянин. Руководитель департамента пояснил, что документ подготовили с учетом задач по использованию современных информационных технологий в строительной отрасли Москвы и задач по цифровизации.