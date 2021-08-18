РИАМО - 18 авг. В ГКБ имени имени М. П. Кончаловского в Зеленограде стали проводит на 80% больше МРТ-исследований после установки нового уникального аппарата, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За первые полгода работы с помощью магнитно-резонансной томографии обследование прошли более 1,5 тыс. пациентов — на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что высокоточная МРТ-диагностика в больнице имени М. П. Кончаловского стала доступнее практически в 2 раза даже в период пандемии. Всего на сегодняшний день на новом томографе провели порядка 2,2 тыс. исследований. Его рабочие параметры значительно превосходят возможности более ранних моделей.

Новый аппарат МРТ в Зеленограде приобрели по контракту жизненного цикла. Поставщик обеспечит его работоспособность в течение всего срока службы.