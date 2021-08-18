РИАМО – 18 авг. В столице проведут трек Transport & Mobility программы «Московский акселератор», уже начался прием заявок на участие. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Трек будет посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности.

«Это уже 11-й трек «Московского акселератора». Присоединиться к нему могут стартапы и инновационные компании, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта и анализа больших данных, систем безопасности беспилотников, логистики, обучения и определения эффективности труда», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что заявки будут принимать до 12 сентября на сайте Московского инновационного кластера.Жюри определит 30 лучших стартапов, которые смогут принять участие в акселераторе.

Кандидатам нужно будет представить готовый или минимально жизнеспособный продукт, соответствующий одному из направлений трека. Рассчитывать на участие в акселераторе может команда, у которой есть опыт создания технологий, управления бизнесом. Основателю также нужно лично участвовать в программе. Кроме того, у кандидата должно быть желание стать резидентом Московского инновационного кластера.

Трек продлится в течение 9 недель. Участники вместе с наставниками будут прорабатывать решения, встречаться с потенциальными партнерами и заказчиками. Самые успешные участники смогут запустить оплачиваемое пилотное тестирование на партнерских площадках. Среди партнеров – акселератор «Транспортные инновации Москвы», «Мосгортранс», другие известные компании.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин рассказал, что программа востребована среди разработчиков и корпораций. Сейчас партнерами проекта является свыше 30 крупных российских и международных корпораций.