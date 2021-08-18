РИАМО - 18 авг. Третий Московский центральный диаметр начнет работу в начале 2023 года, а МЦД-4 и МЦД-5 запустят в 2024 и 2025 году, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что МЦД — это огромный по своим масштабам проект.

«Запуск третьего запланирован на начало 2023 года, следующих — на 2024-й и 2025-й», — сказал Ликсутов в интервью «Москвич Mag».

Заммэра также добавил, что идет активное строительство Большой кольцевой линии.

«Каждый год мы открываем от семи до девяти новых станций. Больше никто в мире за исключением китайских городов не строит метро с таким масштабом», — подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что почти 4 млн москвичей с 2011 года получили новые станции в шаговой доступности.

Ранее пресс-служба Дептранса Москвы сообщала, что запуск Большого кольца разгрузит Таганско‑Краснопресненскую линию метро на 17%.

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