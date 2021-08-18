РИАМО – 18 авг. 15-20 тысяч пассажиров в сутки смогут перевозить речные суда в столице, которые планируют запустить в 2022 году, сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Столичные власти планируют запускать городские пассажирские маршруты по Москве-реке поэтапно с 2022 года. Планируется, что электрические суда будут курсировать круглый год.

«Речные трамваи — это транспорт, конечно, но не магистральный, а подвозящий. Он ориентирован в большей степени на жителей конкретных районов, которые проживают в зонах первых двух маршрутов. Хотя на речных судах достаточно высокая провозная способность: 15-20 тысяч пассажиров в сутки», - сказал Ликсутов.

Первыми регулярными маршрутами речного транспорта станут ЗИЛ – Печатники и Киевский вокзал – «Москва-Сити» – Фили. Планируется закупить 20 речных судов для работы на этих маршрутах.

Речные трамвайчики начали курсировать в Москве в 1923 году. В 2006 году речной транспорт в столице перестал быть общественным.

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