РИАМО - 18 авг. В парке Декабрьского восстания в центре Москвы сделают две площадки для выгула собак, сообщается на официальном сайте мэра города.

Площадь каждой площадки составит около 190 квадратных метров. По просьбе местных жителей одна из них будет предназначена для мелких пород, другая — для крупных.

Площадки появятся в западной части парка в ходе его благоустройства. Вокруг площадок установят металлические ограждения, внутри разместят горки, барьеры и тоннели. Для поддержания чистоты появятся урны с ящиками для диспенсеров с дог-пакетами.

Благоустройство парка Декабрьского восстания в Пресненском районе столицы планируют завершить ко Дню города.