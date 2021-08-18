РИАМО - 18 авг. На Московской детской железной дороге в поселке Кратово Раменского округа 17 августа был установлен новый рекорд России и мира в силовом экстриме, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Призер международных первенств Станислав Полещук отбуксировал руками в положении сидя за канат тепловоз с вагонами весом 65 тонн. Со 2 попытки он сдвинул состав на 12 метров и 85 сантиметров за 40,32 секунды. В роли ассистента выступал Денис Шпигель, вошедший в топ-6 бодибилдеров страны.
Рекорд зафиксировал президент Федерации силового экстрима России, главный тренер национальной сборной по этому виду спорта Василий Грищенко.
Агаджанян отметил мужественность нового рекордсмена.
«Во время первой попытки ему удалось перетянуть состав лишь на 28 сантиметров. Но, как настоящий русский человек, он решил не сдаваться, он не привык отступать. Собрав волю в кулак, он сделал результат во второй попытке!» - сказал Агаджанян.
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