РИАМО - 18 авг. На Московской детской железной дороге в поселке Кратово Раменского округа 17 августа был установлен новый рекорд России и мира в силовом экстриме, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Призер международных первенств Станислав Полещук отбуксировал руками в положении сидя за канат тепловоз с вагонами весом 65 тонн. Со 2 попытки он сдвинул состав на 12 метров и 85 сантиметров за 40,32 секунды. В роли ассистента выступал Денис Шпигель, вошедший в топ-6 бодибилдеров страны.

Рекорд зафиксировал президент Федерации силового экстрима России, главный тренер национальной сборной по этому виду спорта Василий Грищенко.

«Подготовкой Станислава Полещука занимался рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк». Экстремалы в очередной раз продемонстрировали что-то невероятное, своими рекордами они подтверждают, что физические возможности человека практически безграничны», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Агаджанян отметил мужественность нового рекордсмена.

«Во время первой попытки ему удалось перетянуть состав лишь на 28 сантиметров. Но, как настоящий русский человек, он решил не сдаваться, он не привык отступать. Собрав волю в кулак, он сделал результат во второй попытке!» - сказал Агаджанян.