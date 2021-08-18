РИАМО - 18 авг. В городской клинической больнице имени С.С. Юдина на юге Москвы открылось после ремонта отделение реанимации и интенсивной терапии, где будут лечить пациентов с болезнями сердца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В отделение входят шоковый зал и три блока на 30 коек, в которых оборудовали четыре врачебных и пять сестринских круглосуточных постов.

Кровати пациентов оборудовали кардиомониторами, которые контролируют систему кровообращения в режиме реального времени. Кроме того, инвазивный мониторинг позволяет измерять температуру тела и контролировать качество дыхания. В отделении также есть аппараты УЗИ. Система вентиляции оснащена автоматическим климат-контролем.

В отделении реанимации и интенсивной терапии № 5 ГКБ имени С.С. Юдина будут лечить пациентов с острой сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда, гипертоническим кризом и другими заболеваниями.