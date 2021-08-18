РИАМО - 18 авг. На Киевском шоссе произошла дорожная авария с участием автобуса №485 и велосипедиста, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автобус, попавший в аварию, принадлежит частному перевозчику «Таксомоторный парк №20».

По предварительной информации, ДТП произошло по вине велосипедиста. Он не справился с управлением и въехал в бок автобуса. От госпитализации мужчина отказался.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта в этом районе затруднено на 4,7 км.

Специалисты столичного Дептранса напомнили, что не следует управлять велосипедом или самокатом в состоянии опьянения.