РИАМО - 18 авг. Специалисты Роспотребнадзора установили, что один из штаммов лактобактерий способен подавлять коронавирус. На основе этих микроорганизмов могут создать лекарство для профилактики и лечения Covid-19, пишет в среду газета «Известия».

Препараты на основе лактобактерий можно будет использовать для профилактики против вирусов у детей с 5 дня жизни. Микроорганизмы могут проявлять противовирусную активность не только по отношению к коронавирусу, но и к высокопатогенным штамма гриппа (H1N1, H5N6).

Исследования свойств пробиотиков проводились учеными из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной при содействии специалистов центра «Вектор».

Лакто- и бифидобактерии принимают участие в метаболизме человека, создают биоактивные соединения и поддерживают иммунитет. Среди всех испытанный бактерий одна показала эффективность в борьбе с коронавирусом – это штамм L. fermentum 90 TC-4. Его испытания проводили «в пробирке». Результаты исследований демонстрируют возможность появления пробиотика, который одновременно будет подавлять размножение вируса и позитивно воздействовать на пищеварительную систему человека.

«Во-первых, эти пробиотики можно использовать для профилактики Covid-19. Во-вторых, созданные нами БАДы можно употреблять с пищей непосредственно в период заболевания. В-третьих, их можно давать детям», – рассказала заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Ирина Соловьева.

Раньше считалось, что пробиотики не могут повлиять на респираторные вирусы, так как последние размножаются преимущественно в дыхательных путях. Однако теперь известно, что коронавирус поражает и кишечник человека.

В центре «Вектор» пояснили, что пробиотик действует методом физической адсорбации, также как губка, впитывающая воду с мокрого стола. Исследования в этом направлении продолжаются.

«В перспективе мы хотим создать препарат с выраженной противовирусной активностью», — отметила Соловьева.

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