РИАМО - 18 авг. В Подольске полицейские по горячим следам задержали двоих приезжих из Бурятии, подозреваемых в неправомерном завладении автомобилем, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«На автомобильной парковке возле одного из домов на ул. Силикатной между злоумышленниками и местным жителем произошел словесный конфликт. Злоумышленники выстрелили в мужчину из аэрозольного пистолета, после чего неправомерно завладели его автомашиной иностранного производства, в которой находились ключи от замка зажигания», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В ходе плана «Перехват» на ул. Московской в пос. Быково в кювете оперативники обнаружили брошенную иномарку. После этого правоохранители установили и задержали подозреваемых. У них изъяли оружие, 4 баллончика для стрельбы, а также мобильный телефон, который находился в салоне угнанного авто.

Возбуждены уголовные дела. Мужчины арестованы по решению суда.