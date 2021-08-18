РИАМО - 18 авг. В Мещанском районе столицы на проспекте Мира отреставрируют особняк начала XIX века, работы планируют завершить до конца 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты приступили к долгожданному сохранению памятника модерна. Начали с демонтажа поздних перегородок, укрепления фундаментов и расчистки стен и потолков», — сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты отреставрируют окна, двери, кровлю, каменную кладку, а также печные трубы. На фасадах заделают трещины. Кроме того, отреставрируют и декоративные украшения в интерьерах дома, в том числе, барельефы, лепные гирлянды, а также лестницу, камин и многое другое.

В ходе работ также восстановят вазоны, карнизы и ограду вокруг дома. Завершить реставрацию планируют до конца 2022 года.