РИАМО – 18 авг. С 9 по 13 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 66 объектов. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета.

Для ведения бизнеса можно взять в аренду земельный участок под объекты придорожного сервиса площадью 3 524 кв. м в Солнечногорске. Начальная цена — 2,956 млн руб./год.

Разрешенное использование под объекты дорожного сервиса предоставляет инвесторам широкий выбор возможностей для использования участка, начиная от размещения автозаправок и заканчивая размещением мастерских по обслуживанию автотранспорта.

Для строительства дома можно взять в аренду земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1 тыс. кв. м в Дмитровском округе. Начальная цена – 43,8 тыс. руб./год.

Для развития бизнеса отлично подойдет помещение в аренду площадью 49,1 кв. м под свободный вид деятельности в Краснознаменске. Начальная цена – 217,8 тыс. руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ .