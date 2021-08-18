РИАМО - 18 авг. В поселении Десеновском в новой Москве в составе жилого комплекса построят учебный комплекс со школой и детским садом. Он будет рассчитан на 1 тыс. мест для школьников и 225 мест для дошкольников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый ЖК возведут на 35-м километре Калужского шоссе. Школа и детский сад разместятся в здании площадью порядка 31 тыс. кв. м со спортивными залами, пищеблоком, универсальными классами и другими помещениями.

Рядом с постройкой появятся площадки для игры в баскетбол, волейбол, а также футбольный стадион.

Проект жилого комплекса с образовательной постройкой согласовали в Москомархитектуре.

С 2011 года на территории столицы возвели свыше 300 детских садов и 113 школ. До 2023 года планируют открыть порядка 70 объектов дошкольного образования и около 90 новых школ.