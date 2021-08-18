РИАМО - 18 авг. В 2021 году в столице завершится благоустройство поймы реки Чермянка в «Парке Яуза». Работы на территории вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова проводятся с учетом предложений москвичей, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Далее планируется благоустроить пойму реки Яуза вдоль Северодвинской и Сухонской улиц, а также от улицы Широкой до Енисейской. До начала работ планируется разработать проект и обсудить его с жителями города. Благоустраивать территорию планируют с 2022 по 2023 год.

«Кстати, мы провели опрос среди жителей Северного и Южного Медведково, и большинство из них считают, что, в первую очередь, «Парку Яуза» не хватает детских и спортивных площадок, пунктов проката велосипедов и самокатов, мест тихого отдыха, контейнеров для раздельного сбора мусора и фонтанов», — сказал Шапошников.

Он отметил, что предстоит большая работа в этом парке. Необходимо сделать так, чтобы городское пространство и природа гармонично сочетались: появилось больше мест для отдыха, прогулок, спортивных и творческих занятий.

Пространство парка должна стать еще комфортнее и притягательнее для москвичей разных возрастов.