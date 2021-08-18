РИАМО – 18 авг. С 9 августа по 13 августа 2021 года в Московской области состоялось 66 земельно-имущественных торгов. Всего в торгах приняло участие 183 человека, что больше, по сравнению с предыдущей неделей, на 25%. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Число участников аукционов выросло, так как большую часть торгов составили аукционы по аренде земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ), которые пользуются наибольшей популярностью у жителей Подмосковья.

Количество участников на электронных торгах выше, по сравнению с «молоточными», в 2 раза и составляет более 4 человек на 1 лот.

На торгах по аренде земельного участка для ИЖС сроком на 13 лет и 2 месяца в Наро-Фоминском округе площадью 2 571 кв. м на лот претендовало 5 участников, итоговая цена за лот превысила стартовую в 30 раз. Ежегодные платежи в бюджет Наро-Фоминского округа составят более 51 млн руб. Стартовая цена – 1,687 млн руб./год.

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