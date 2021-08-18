РИАМО - 18 авг. С 1 июня в обновленном Дворце бракосочетания № 4 на севере столицы поженились более 1 тыс. пар, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

После капитального ремонта более 2 тыс. пар подали заявления о заключении брака.

В учреждении зарегистрировали 228 браков с иностранными гражданами более чем из 70 различных стран — Франции, Германии, Великобритании, Турции, Италии, Бразилии и Индии.

Дворец бракосочетания № 4 в Савеловском районе столицы является самым большим и популярным отделом ЗАГС в городе. Площадь здания достигает 2,5 тыс. кв. м. Церемонии могут проводить на русском и английском языках.

После капремонта дворец может принимать до 10 тыс. молодоженов в течение года, то есть на 40% больше, чем было ранее.