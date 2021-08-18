РИАМО - 18 авг. На востоке столицы подходит к концу благоустройство Гольяновского пруда, работы планируют завершить до 10 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В порядок привели береговую полосу водоема протяженностью 1363 м, а также очистили водоем от заболачивающих растений.

Специалисты Мосводостока восстановили разрушенные участки береговой полосы и укрепили ее, очистили пруд от мусора. Кроме того, в данный момент они ремонтируют дорожки для прогулок посетителей.

Работы по благоустройству планируют завершить в первой декаде сентября. Общая площадь пруда достигает 8,6 га.