РИАМО - 18 авг. Более 20% москвичей в период пандемии коронавируса переехали из российской столицы в другие города. Популярными направлениями для переезда стало Подмосковье, Калужская, Владимирская и Тверская области, сообщает агентство «Прайм».

«По нашим наблюдениям, из Москвы в соседние регионы уехало 21,8% клиентов «Билайна». Из них более 50% решили переехать в Московскую область», — сказал директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд, ранее курировавший это направление в компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

Отмечался отток и из Санкт-Петербурга. Северную столицу покинули 11,8% клиентов оператора. Более 40% выбрали в качестве нового места жительства Ленинградскую область.

Хелд добавил, что «значимый процент населения» России уехал за границу и остался там.

Многие тренды, набравшие популярность в пандемию, сохранились. Например, пользователи активно продолжают совершать онлайн-покупки и работать удаленно. Изменились даже романтические привычки россиян.

«Люди начали знакомиться не для разовых свиданий, а для долгосрочного общения взрослых людей», — отметил Хелд.

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