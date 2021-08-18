РИАМО - 18 авг. Более 20% москвичей в период пандемии коронавируса переехали из российской столицы в другие города. Популярными направлениями для переезда стало Подмосковье, Калужская, Владимирская и Тверская области, сообщает агентство «Прайм».
Отмечался отток и из Санкт-Петербурга. Северную столицу покинули 11,8% клиентов оператора. Более 40% выбрали в качестве нового места жительства Ленинградскую область.
Хелд добавил, что «значимый процент населения» России уехал за границу и остался там.
Многие тренды, набравшие популярность в пандемию, сохранились. Например, пользователи активно продолжают совершать онлайн-покупки и работать удаленно. Изменились даже романтические привычки россиян.
«Люди начали знакомиться не для разовых свиданий, а для долгосрочного общения взрослых людей», — отметил Хелд.
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