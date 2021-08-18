РИАМО - 18 авг. Инвесторы построят в столице шесть некапитальных спортивных комплексов в четырех округах к июлю 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В июле 2021 года город заключил с победителями торгов шесть договоров на право размещения некапитальных спортобъектов на участках общей площадью 2,18 гектара», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего с 2021 года город заключил 15 подобных контрактов. Общая сумма платежей в год составит 28 млн рублей. Кроме того, до конца текущего года в столице пройдут торги по 15 локациям, где появятся разные спортобъекты. Их назначение определят победители аукционов. Договоры с инвесторами заключают на 49 лет.

К июлю 2022 года три спорткомплекса появятся на северо-западе столицы. Еще два возведут в районе Митино и один в Строгине. Три объекта возведут на западе, севере и юго-востоке города в районах Можайский, Дмитровский и Рязанский.

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