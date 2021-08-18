РИАМО - 18 авг. Избыточное количество порошка ухудшит качество стирки, а также навредит самой стиральной машине. Чтобы белье стало чистым, много средства не требуется, сообщил РИАМО химик-технолог Глеб Поляков.

«По сути все моющие средства - это поверхностно-активные вещества. ПАВ работают в определенной концентрации с водой, причем не сильно высокой. Поэтому если вы насыпете в машинку больше порошка, это не значит, что вещи лучше отстираются. Наоборот, в большом количестве порошок перестает растворяться, и вещи получаются недостиранными, с пятнами и белыми следами», - сказал Поляков.

Он добавил, что нерастворимый осадок также образует отложения на важных деталях стиральной машины, что в конечном итоге приведет к ее поломке.

Поляков отметил, что перед стиркой нужно внимательно прочитать этикетку на порошке. Засыпать нужно тот объем средства, который указан производителем, либо чуть меньше.

«Если вы пользуетесь жидкими средствами для стирки, то их тоже не нужно тратить много. По сути, они представляют из себя уже готовый концентрат ПАВ, который, попадая в воду в барабане, в любом случае сработает хорошо. Кстати, то же самое касается гелей для мытья посуды», - заключил химик.