РИАМО - 18 авг. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Бурцево Можайского округа и в Люберцах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Места обнаружения опасных находок оцепили сотрудники полиции. Изъятие и уничтожение боеприпаса в деревне Бурцево запланировано на 19 августа силами министерства обороны.

Снаряд, обнаруженный в Люберцах, обезврежен специалистами 17 августа.

В настоящее время угрозы жизни людей боеприпасы не представляют.