РИАМО - 18 авг. Пробки в 7 баллов из 10 возможных ожидаются в Москве в среду вечером. В утреннее время ситуация с загруженностью столичных дорог оценивается в 2 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В центре затруднено движение на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Автомобили нормально проезжают Ленинский проспект, Звенигородское шоссе и Мосфильмовскую улицу.

Одной из причин вечерних пробок в городе могут стать дорожные работы. Они проводятся на 31-м, 53-м и 82-м км МКАД, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе, а также на проспекте Мира и Большом Каменном мосту.