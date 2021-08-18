РИАМО - 18 авг. В столице благоустроили территорию 23 городских поликлиник, в которых ранее сделали капитальный ремонт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по благоустройству провели в рамках внедрения нового московского стандарта поликлиник. Он направлен на повышение комфорта врачей и пациентов.

Рядом с поликлиниками разбили более 6 га газона и высадили свыше 3 тыс. деревьев, а также декоративных кустарников. Возле учреждений высадили ели, клены, лиственницы и другие растения, которые не вызовут аллергии у пациентов.

Кроме того, на территории медицинских учреждений установили новые скамейки, урны и обновили системы освещения. Возле детских поликлиник также разместили площадки для игр и навесы, где можно оставить коляску.

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